Альпаке из Московского зоопарка выберут имя

Отмечается, что зоологи предложили шесть вариантов, некоторые из них вдохновлены культурой инков, около шести тысяч лет назад одомашнивших этих животных. Одно из них — Инти — имя мифологического бога солнца. Оно символизирует тепло и пушистую шерсть альпака, согревающую, как солнечные лучи.