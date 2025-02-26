Альпаке из Московского зоопарка выберут имя

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. «Активные граждане» столицы выберут имя для альпаки из Московского зоопарка, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
«В проекте “Активный гражданин” началось голосование, участники которого выберут имя для нового обитателя Московского зоопарка — белоснежного самца альпака», — говорится в сообщении.
Отмечается, что зоологи предложили шесть вариантов, некоторые из них вдохновлены культурой инков, около шести тысяч лет назад одомашнивших этих животных. Одно из них — Инти — имя мифологического бога солнца. Оно символизирует тепло и пушистую шерсть альпака, согревающую, как солнечные лучи.
«Другое имя — Пача — переводится как “Вселенная” и подчеркивает неповторимость каждого живого существа. Еще один вариант — Куско — в честь столицы древней инкской империи», — рассказали в мэрии.
Подчеркивается, что имя Зефир передает мягкий и ласковый характер альпака. Кроме этого, его могут назвать Ватным Пуфиком в честь родителей — мамы Ватки и папы Пуфика.
«А за счет светлого окраса шерсти самцу может подойти имя Альберт, происходящее от латинского слова albus, что переводится как “белый”, — добавляется в сообщении.
Молодой самец альпака приехал в Московский зоопарк в конце прошлого года из центра воспроизводства редких видов животных, расположенного под Волоколамском. Он появился на свет осенью прошлого года. Это долгожданный первенец у пары альпака — самца Пуфика и самки Ватки.