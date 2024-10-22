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В Москве восстановили редкий артефакт с коронации Николая II. Вот что это

Фрагменты старинного предмета нашли в Таганском районе Москвы.

Источник: Департамент культурного наследия города Москвы / Официальный сайт мэра и Правительства Москвы

Столичные реставраторы восстановили памятный фаянсовый бокал 1896 года, фрагменты которого нашли во время археологических работ в 4-м Крутицком переулке (Таганский район) в 2023 году. Артефакт готовят к передаче в музейный фонд, сообщает mos.ru.

«Фаянсовый бокал — это элемент царского подарка. Он шел в комплекте с глубокой и мелкой тарелками. Наградной набор посуды вручали тем, кто обеспечивал порядок во время коронационных мероприятий в Москве, посвященных восшествию на престол Николая II», — рассказывает Алексей Емельянов, руководитель столичного департамента культурного наследия.

Артефакт украшен государственной символикой, на его стенках изображен герб Москвы и императорская корона. Над гербом — надпись: «На память св. коронованiя».

На бокале с правой стороны также есть вензель Николая II, а с левой — императрицы Александры Федоровны.

Коронация Николая II и императрицы Александры Федоровны прошла 14 мая 1896 года в Успенском соборе Московского Кремля. Торжества длились несколько дней.

На донце стоит клеймо фарфорово-фаянсовой фабрики Матвея Кузнецова и числа 1878 и 13. Точных данных о значении последних нет, предположительно, это номер заказа на производстве.

На раскопках в 4-м Крутицком переулке находили и другие артефакты. Среди них — фрагмент костяного циркуля конца XVIII — начала XIX века. Он мог принадлежать студенту или инженеру, жившему во времена Павла I или Александра I. Скорее всего, это циркуль-измеритель, у которого нет грифеля, а обе части заостренные.

На этой же локации находили артефакты XIX века — блюдце с клеймом мейсенского фарфора, крышку от помадной баночки доктора Швейкерта и пять фрагментов фарфоровых детских игрушек XIX века.