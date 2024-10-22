В Москве восстановили редкий артефакт с коронации Николая II. Вот что это

На раскопках в 4-м Крутицком переулке находили и другие артефакты. Среди них — фрагмент костяного циркуля конца XVIII — начала XIX века. Он мог принадлежать студенту или инженеру, жившему во времена Павла I или Александра I. Скорее всего, это циркуль-измеритель, у которого нет грифеля, а обе части заостренные.