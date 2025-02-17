В Москве спасли пациента, у которого за сутки 25 раз остановилось сердце

У пациента ранее был установлен дефибриллятор, который помогал его сердцу работать. Однако устройство в какой-то момент вышло из строя, и стандартные методы лечения не принесли результата. Врачам из больницы имени В. М. Буянова пришлось искать нестандартные решения, передает портал Msk1.ru.
Как рассказала Ракова, медики впервые в своей практике использовали радиочастотную катетерную абляцию для операции на сердце. Процедура длилась более семи часов, но в итоге работа сердца пациента была полностью восстановлена. Это событие стало настоящим прорывом в лечении сердечно-сосудистых заболеваний.
Ранее сообщалось, что в России наблюдается рост числа органосохраняющих операций. Такие операции привлекают пациентов своей малотравматичностью и обещанием быстрого восстановления. Однако многие специалисты считают эти методы неэффективными и даже опасными. Поэтому Российское общество хирургов (РОХ) решило создать специальную комиссию для контроля за такими практиками.