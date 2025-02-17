В Москве спасли пациента, у которого за сутки 25 раз остановилось сердце

У пациента ранее был установлен дефибриллятор, который помогал его сердцу работать. Однако устройство в какой-то момент вышло из строя, и стандартные методы лечения не принесли результата. Врачам из больницы имени В. М. Буянова пришлось искать нестандартные решения, передает портал Msk1.ru.