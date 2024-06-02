В Москве создали самую маленькую схему метро в мире

«В Москве создана самая маленькая схема метро в мире — её размер всего два квадратных сантиметра… Миниатюра в половину почтовой марки в точности повторяет её транспортный аналог — представлены все 430 станций метро, МЦК и МЦД», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при создании карты специалисты Московского физико-технического института нанесли изображение на кремниевую пластину методом литографии и закрепили рисунок золотым напылением.

Мэр подчеркивает, что размер линий практически в два раза тоньше человеческого волоса и в 13 раз меньше, чем на схемах в метро, а размер названий станций рельсового каркаса составляет 15 микрон или 0,015 миллиметров.