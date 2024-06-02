Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве создали самую маленькую схему метро в мире

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Самая маленькая схема метро в мире, размером два квадратных сантиметра, создана в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Источник: соцсети

«В Москве создана самая маленькая схема метро в мире — её размер всего два квадратных сантиметра… Миниатюра в половину почтовой марки в точности повторяет её транспортный аналог — представлены все 430 станций метро, МЦК и МЦД», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при создании карты специалисты Московского физико-технического института нанесли изображение на кремниевую пластину методом литографии и закрепили рисунок золотым напылением.

Мэр подчеркивает, что размер линий практически в два раза тоньше человеческого волоса и в 13 раз меньше, чем на схемах в метро, а размер названий станций рельсового каркаса составляет 15 микрон или 0,015 миллиметров.

Сообщается, что самую маленькую схему метро можно увидеть в Музее истории МФТИ и в Народном музее Московского метрополитена на пересадочном узле «Деловой центр».