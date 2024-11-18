В Москве состоится XI Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес»

10 декабря в отеле «Хаятт Ридженси Петровский парк» состоится XI конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес» компании «Инопрактика» и МГУ имени М. В. Ломоносова.
В этом году 17 сессий Конгресса будут представлены на четырех тематических площадках: «Стратегическое развитие», «Технологическое предпринимательство», «Кадры» и «Наука и культура».
Представители власти, бизнеса, науки, образования и культуры обсудят множество интересных тем. Так, например, на пленарном заседании спикеры поговорят о приоритетных сферах деятельности для обретения суверенитета страны и задачах развития человеческого потенциала. На сессиях участникам Конгресса расскажут об успешных бизнес-практиках и о том, как СМИ могут повлиять на продвижение российских достижений в научно-технологической сфере и культуре.
Также желающие смогут посетить фотовыставку Международной Школы Иннопрактики и посмотреть образцы продукции высокотеха Ассоциации «Национальных чемпионов». МГУ имени М. В. Ломоносова познакомит с историей университета в канун его 270-летия.
Помимо прочего, на территории творчества молодежного сообщества ВЫЗОВ в рамках Конгресса участники смогут сразиться в шахматных блицтурах и записать видеовизитку или подкаст в студийных условиях.
Участие в мероприятии бесплатное, требуется предварительная регистрация на сайте до 3 декабря.