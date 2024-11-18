В Москве состоится XI Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес»

Представители власти, бизнеса, науки, образования и культуры обсудят множество интересных тем. Так, например, на пленарном заседании спикеры поговорят о приоритетных сферах деятельности для обретения суверенитета страны и задачах развития человеческого потенциала. На сессиях участникам Конгресса расскажут об успешных бизнес-практиках и о том, как СМИ могут повлиять на продвижение российских достижений в научно-технологической сфере и культуре.