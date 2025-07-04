В Москве снимут с учета мигрантов с выключенной геолокацией в приложении

Документ подготовлен в рамках реализации федерального закона от 23 мая 2025 года № 121-ФЗ, который вводит обязательное уведомление о местонахождении для иностранных граждан без визы через специальное приложение. Эксперимент пройдет в Москве и Московской области с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2029 года.