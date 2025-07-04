В Москве снимут с учета мигрантов с выключенной геолокацией в приложении

Документ подготовлен в рамках реализации федерального закона от 23 мая 2025 года № 121-ФЗ, который вводит обязательное уведомление о местонахождении для иностранных граждан без визы через специальное приложение. Эксперимент пройдет в Москве и Московской области с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2029 года.
Согласно проекту приказа, иностранный гражданин будет автоматически снят с учета в течение суток в случае, если его геолокация не отображается в приложении в течение трех дней подряд.
Также основаниями для снятия с учета станут подтвержденные данные о выезде мигранта из России либо его смерть. В таких случаях при отсутствии законных оснований для пребывания в стране информация о человеке включается в реестр контролируемых лиц.
Ранее сообщалось, что в России вступают в силу новые законы, направленные на ужесточение контроля за пребыванием и деятельностью мигрантов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В частности, при въезде в РФ иностранным гражданам теперь необходимо будет предоставлять отпечатки пальцев для прохождения идентификации.