Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве снимут с учета мигрантов с выключенной геолокацией в приложении

МВД России опубликовало проект приказа, определяющий процедуру снятия с учета иностранных граждан, участвующих в эксперименте по регистрации и учету мигрантов через мобильное приложение.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Документ подготовлен в рамках реализации федерального закона от 23 мая 2025 года № 121-ФЗ, который вводит обязательное уведомление о местонахождении для иностранных граждан без визы через специальное приложение. Эксперимент пройдет в Москве и Московской области с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2029 года.

Согласно проекту приказа, иностранный гражданин будет автоматически снят с учета в течение суток в случае, если его геолокация не отображается в приложении в течение трех дней подряд.

Также основаниями для снятия с учета станут подтвержденные данные о выезде мигранта из России либо его смерть. В таких случаях при отсутствии законных оснований для пребывания в стране информация о человеке включается в реестр контролируемых лиц.

Ранее сообщалось, что в России вступают в силу новые законы, направленные на ужесточение контроля за пребыванием и деятельностью мигрантов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В частности, при въезде в РФ иностранным гражданам теперь необходимо будет предоставлять отпечатки пальцев для прохождения идентификации.