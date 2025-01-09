В Москве разработали уникальную методику восстановления слуха

Она предназначена для пациентов с отосклерозом (очаговым поражением костной капсулы лабиринта внутреннего уха). Теперь врачи могут выполнять операции при сложной форме заболевания за полтора часа вместо прежних пяти с наименьшим риском возникновения осложнений и рецидивов. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.
«Только за прошлый год специалисты Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Л. И. Свержевского разработали и запатентовали четыре уникальные методики в оториноларингологии. Последняя применяется при хирургическом лечении отосклероза — заболевания, при котором постепенно снижается слух, появляется ощущение шума в ушах», — рассказала эксперт.
Новую методику будут применять для лечения пациентов с облитерирующей формой отосклероза. При ней костная ткань патологически разрастается, что приводит к затруднению восприятия звуковой информации.
Обычно хирурги выполняют стапедопластику — вскрывают барабанную полость, удаляют арку стремени и устанавливают протез. Теперь специалисты смогут сочетать контактную и бесконтактную методики, а также использовать современные высокотехнологичные инструменты.
Микрохирургическое вмешательство предполагает несколько этапов. Сначала удаляется избыточная костная ткань, формируется ниша овального окна и истончается основание стремени. Перед установкой протеза с помощью углекислотного лазера выполняется фенестрация. Это создание нового отверстия в основании стремени.
Затем проход, соединяющий среднее и внутреннее ухо, закрывают мембраной и трансплантатом, который формируют из тканей самого пациента. На трансплантат ставят протез стремени и фиксируют его на длинной ножке наковальни (соседней слуховой косточки).
Новая методика признана более эффективной и безопасной. По словам экспертов, сочетание контактных и бесконтактных методов позволяет минимизировать травмирование тканей, риск возникновения осложнений и рецидива тугоухости, а также облегчить и сократить реабилитационный период. Также сокращение продолжительности операции дает возможность уменьшить лекарственную нагрузку на организм пациента при использовании общей анестезии.
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