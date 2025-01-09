В Москве разработали уникальную методику восстановления слуха

Она предназначена для пациентов с отосклерозом (очаговым поражением костной капсулы лабиринта внутреннего уха). Теперь врачи могут выполнять операции при сложной форме заболевания за полтора часа вместо прежних пяти с наименьшим риском возникновения осложнений и рецидивов. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.