В Москве простились с музыкантом Владимиром Левкиным. Фоторепортаж

Одними из первых в Большом траурном зале Троекуровского кладбища появились мать артиста Раиса Ивановна, вдова Марина Ичетовкина и его дочери — 31-летняя Виктория и 12-летняя Ника. «Мне кажется, это какой-то сон. Но завтра я проснусь… Я на сцене была рядом, и сегодня я рядом. Хочу этот день провести рядышком с тобой», — сказала Ичетовкина.