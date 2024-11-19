В Москве простились с музыкантом Владимиром Левкиным. Фоторепортаж

В Москве завершилось прощание с экс-солистом группы «На-На» Владимиром Левкиным. Он умер 17 ноября на 58-м году жизни.
Одними из первых в Большом траурном зале Троекуровского кладбища появились мать артиста Раиса Ивановна, вдова Марина Ичетовкина и его дочери — 31-летняя Виктория и 12-летняя Ника. «Мне кажется, это какой-то сон. Но завтра я проснусь… Я на сцене была рядом, и сегодня я рядом. Хочу этот день провести рядышком с тобой», — сказала Ичетовкина.
Проститься с певцом пришли солисты группы «На-На» Вячеслав Жеребкин, Михаил Игонин и Владимир Политов. Церемонию посетили актеры Яна Поплавская и Юрий Торсуев, певцы Кай Метов, Денис Майданов, Марина Хлебникова, Наталья Гулькина и другие знаменитости. Также были замечены телеведущие Вадим Такменев и Эрнест Мацкявичюс, гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов, депутат Госдумы Андрей Исаев, гендиректор Музея Победы Александр Школьник и другие.
Владимир Левкин родился в Москве 6 июня 1967 года. После армии поступил в Российскую академию музыки имени Гнесиных. В апреле 1989 года музыкальный продюсер Бари Алибасов объявил отбор в группу «На-На». В группе Левкин был вокалистом и ритм-гитаристом. В 1996 году певец поступил на режиссерский факультет в ГИТИС, а спустя два года покинул «На-На» после окончания контракта. После этого Левкин принимал участие в группе «Кеды» (Kedbl).
Он был вынужден оставить карьеру, после того как у него обнаружили рак лимфатической системы. Левкин прошел девять курсов химиотерапии, в 2003 году перенес операцию по пересадке костного мозга, после которой смог вернуться к творческой деятельности. Спустя десять лет у артиста случился рецидив, и ему снова потребовалась пересадка костного мозга.
Последний раз Левкин появлялся на публике в начале ноября. Вместе с супругой он посетил премьеру фильма «Любовь Советского Союза» 6 ноября в Москве.