В Москве прошла премьера шпионского сериала «ГДР»

«Шпионские сюжеты — это всегда игра ума и ловкости. Такое не может не вызывать интереса. И зритель следит за интригой, как за шахматной партией, в которой у игроков есть не только фигуры, но и оружие», — рассказал он.
По сюжету главный герой, капитан Нечаев в исполнении Александра Горбатова, должен помешать американскому журналисту получить секретную информацию. При этом его самого подозревают в связях с ЦРУ. Непросто складываются и его отношения с женой, которую сыграла Дарья Урсуляк.
Героям сериала приходится устраивать погони, подслушивать и похищать, сталкиваться с роковыми женщинами и самоотверженными противниками, чтобы выйти победителями в негласной борьбе КГБ и ЦРУ.
«Самое сложное — трюки, которые нужно было делать практически самому. Вождение с девятью операторами, прикрепленными к машине “Жигули”. Я вожу с 12 лет. Мне чего — сел за руль и поехал, говорил текст», — рассказал актер Сергей Жарков.
Мелькают в сериале и исторические персонажи. Действие сериала происходит в перестройку, и роль Михаила Горбачева воплотил актер Виталий Коваленко.
«Пробовал какие-то речевые характеристики. Но, конечно, это всё сложно. Самое главное — это эмоциональный ряд героя через взаимоотношения с партнером, через взаимоотношения к событиям тех лет. Хотелось взглянуть на него как на человека», — отметил артист.
Ранее, 28 января, сериал «Банда “ЗИГ ЗАГ”», все серии которого показал РЕН ТВ, стал самым востребованным у телезрителей на неделе с 22 по 28 января. Он стал самым успешным сериалом собственного производства канала, обогнав по рейтингу прежнего лидера — «Операцию “Неман”.