В Москве прошла церемония награждения премии «Взгляд сквозь сердце»

Первая премия «Взгляд сквозь сердце» подошла, а концу: в Москве состоялась торжественная церемония награждения.
Победителем конкурса 2024 года стал Павел Волков, штатный фотокорреспондент МИЦ «Известия». Победу Павлу принес «Помощь всем миром: Как живут жители Курской области».
О церемонии рассказал сайт NEWS.ru — инициатор и организатор премии. Премия была учреждена в августе 2024 года в честь журналиста портала NEWS.ru Никиты Цицаги, трагически погибшего в июне под Угледаром, где он работал над материалом о жизни монахов на линии боестолкновения.
Прием заявок завершился в октябре — в редакцию пришли десятки журналистских работ из разных регионов России, посвященные жизни мирных людей в чрезвычайных обстоятельствах.
Участниками премии стали журналисты, фото- и видеокорреспонденты из Москвы, Липецка, Екатеринбурга, Краснодарского края, Гатчины, Белгорода и других городов.
Среди членов жюри премии: официальный представитель МИД России Мария Захарова, генеральный директор ИА России ТАСС Андрей Кондрашов, ведущий программы «Вести» на канале «Россия 1» Эрнест Мацкявичюс и многие другие.
На церемонии награждения, помимо членов жюри и участников, были родные и близкие Никиты, а также его коллеги-журналисты.
Мама корреспондента Светлана Цицаги в рамках церемонии получила государственную награду за сына — медаль «За отвагу» посмертно.
Победитель, Павел Волков, стал обладателем памятной статуэтки и денежной премии в 300 тысяч рублей за свой фотопроект «Помощь всем миром: Как живут жители Курской области».
По словам главного редактора NEWS.ru Ольги Сабуровой, Премия будет проводиться ежегодно. Прием работ на новый этап конкурса начнется 1 августа 2025 года. К участию будут приниматься работы, опубликованные в СМИ с января 2024 года до 1 августа 2025.