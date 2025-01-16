В Москве прошла церемония награждения премии «Взгляд сквозь сердце»

О церемонии рассказал сайт NEWS.ru — инициатор и организатор премии. Премия была учреждена в августе 2024 года в честь журналиста портала NEWS.ru Никиты Цицаги, трагически погибшего в июне под Угледаром, где он работал над материалом о жизни монахов на линии боестолкновения.