В Москве проходит прощание с Александром Масляковым. Фоторепортаж

«Кажется, что Александр Масляков был всегда… Он так и остался молодым, просто ушел. Без малого 60 лет он помогал стране улыбаться», — сказал Эрнст и добавил, что Масляков был классическим примером незаменимого человека. Якубович отметил, что был знаком с Масляковым 57 лет и за это время тот не изменился. «Спасибо, Санечка», — сказал в заключении Леонид Якубович.