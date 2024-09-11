В Москве проходит прощание с Александром Масляковым. Фоторепортаж

В концертном зале «Планета КВН» в Москве прошла церемония прощания с Александром Масляковым, который много лет вел программу КВН. Телеведущего похоронят на Новодевичьем кладбище.
Маслякову было 82 года, он умер 8 сентября. Он дважды переболел коронавирусом. С 2022 года он провел две игры Высшей лиги.
Почтить память телеведущего одними из первых приехали генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст и телепродюсер, руководитель дирекции музыкального и развлекательного вещания «Первого канала» Юрий Аксюта. Также на прощание прибыли бессменный ведущий и художественный руководитель телепрограммы «Поле чудес» Леонид Якубович, актер и режиссер Константин Райкин, дрессировщик Эдгард Запашный, президент Федерации хоккея России и член исполнительного комитета ОКР Владислав Третьяк и многие другие.
На прощании также присутствует семья Маслякова: вдова Светлана Маслякова, с которой ведущий был вместе с 1971 года, сын Александр Масляков-младший и его супруга Ангелина.
«Кажется, что Александр Масляков был всегда… Он так и остался молодым, просто ушел. Без малого 60 лет он помогал стране улыбаться», — сказал Эрнст и добавил, что Масляков был классическим примером незаменимого человека. Якубович отметил, что был знаком с Масляковым 57 лет и за это время тот не изменился. «Спасибо, Санечка», — сказал в заключении Леонид Якубович.
Участник команды «Уральские пельмени» Сергей Исаев, выйдя на сцену, сказал слова благодарности руководителю телепередачи.
«Спасибо за то, что у нас есть такая замечательная жизнь, в которую вы нас пригласили, шли с нами. Потом мы шли сами, оглядывались, но знали, что вы где-то рядом. Все, что делает наша команда, делает с оглядкой на него», — произнес Исаев.