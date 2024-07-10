В Москве продают шаурму с добавлением золота

Те, кто уже попробовал чудо-блюдо, отметили, что на вкус шаурма достаточно заурядная. Помимо сусального золота в нее также добавляют мясную начинку, свежие овощи, брынзу и соус, напоминающий смесь майонеза и кетчупа. Поэтому пробовать гастро-изыск стоит только ради впечатлений.