В Москве продают шаурму с добавлением золота

В одном из ресторанов на Патриарших прудах в Москве предлагают попробовать необычное блюдо — шаурму, завернутую в лист из сусального золота. Обойдется, кстати, такое гастрономическое удовольствие примерно в две тысячи рублей.
Те, кто уже попробовал чудо-блюдо, отметили, что на вкус шаурма достаточно заурядная. Помимо сусального золота в нее также добавляют мясную начинку, свежие овощи, брынзу и соус, напоминающий смесь майонеза и кетчупа. Поэтому пробовать гастро-изыск стоит только ради впечатлений.
О действительно вкусном фаст-фуде, получившем звезду «Мишлен», рассказали в этой статье.
Кристина Корчанова