В Москве появится яхтшеринг

Также арендовать можно будет и крупные яхты, но уже с услугами капитана. Проект предлагает владельцам яхт подключиться к приложению и сдавать свои судна. Стоимость часа — от 4000 до 7000 рублей. После водной прогулки вернуть лодку необходимо к тому же причалу. Припарковать ее можно будет на частных причалах — такие есть при яхт-клубах в Серебрянном бору и вдоль канала имени Москвы.