В Москве появится яхтшеринг

Арендовать судно для личных целей можно будет через приложение.
Стоимость будет рассчитываться поминутно — цена одной составит примерно 20 рублей. Запуск проекта планируется в Санкт-Петербурге. В ближайшие дни аренда должна заработать на Неве, а в Москве появится только к августу. Как сообщает Комсомольская правда, пока речь идет только о тестовом запуске.
Арендовать судно можно будет через специальное приложение — принцип его работы похож на программу для аренды самокатов и автомобилей. Желающий открывает карту, ищет ближайшую лодку и бронирует ее. Мощность двигателя — до 9,9 лошадиных сил, а постоять за штурвалом можно без прав, если на борту присутствует капитан.
Также арендовать можно будет и крупные яхты, но уже с услугами капитана. Проект предлагает владельцам яхт подключиться к приложению и сдавать свои судна. Стоимость часа — от 4000 до 7000 рублей. После водной прогулки вернуть лодку необходимо к тому же причалу. Припарковать ее можно будет на частных причалах — такие есть при яхт-клубах в Серебрянном бору и вдоль канала имени Москвы.
Автор: Елизавета Чеботарева