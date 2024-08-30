В Москве показали российский поезд для ВСМ с названием «Белый кречет»

Высокоскоростные составы, рассказывал гендиректор РЖД Олег Белозеров, будут состоять из восьми или 16 вагонов с четырьмя классами обслуживания и вагоном-бистро с баром. Согласно представленной в августе презентации концессионера проекта «ВСМ Две столицы», которую изучило РИА Новости, всего в поезде из восьми вагонов планируется 454 пассажирских места. Будет один вагон первого класса с 21 местом (15 сидячих мест, переговорная — четыре места, купе-сьют — два места), один вагон бизнес-класса — 68 мест, два вагона класса «стандарт» — 135 мест, четыре вагона класса «комфорт» — 230 мест.