В Москве показали российский поезд для ВСМ с названием «Белый кречет»

Его установили на Манежной площади.
Вагон снаружи окрашен в белый, светло-серый и серый тона, а на корпусе сбоку изображен контур птицы. Интерьер выполнен в бежевом цвете, в салоне — кресла в различных компоновках.
Строить российские поезда для высокоскоростных магистралей будет группа «Синара» в кооперации с «Трансмашхолдингом». Первые элементы российских поездов начнут создавать уже в 2024 году, сообщал РИА Новости вице-президент «Синары» Александр Мишарин.
Высокоскоростные составы, рассказывал гендиректор РЖД Олег Белозеров, будут состоять из восьми или 16 вагонов с четырьмя классами обслуживания и вагоном-бистро с баром. Согласно представленной в августе презентации концессионера проекта «ВСМ Две столицы», которую изучило РИА Новости, всего в поезде из восьми вагонов планируется 454 пассажирских места. Будет один вагон первого класса с 21 местом (15 сидячих мест, переговорная — четыре места, купе-сьют — два места), один вагон бизнес-класса — 68 мест, два вагона класса «стандарт» — 135 мест, четыре вагона класса «комфорт» — 230 мест.
Максимальная скорость поезда составит 400 километров в час, в эксплуатации — 360. Начало сборки первого образца поезда для ВСМ запланировано на 2026 год. В 2027-м он должен быть готов, на 2028 год запланировано получение сертификата соответствия. Всего до 2030-го «Синара» поставит для ВСМ Москва — Петербург 43 таких поезда.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для движения поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорогу полностью запустят в 2028 году. Время в пути составит два часа 15 минут. В целом планируется создание сети ВСМ в России. Таким дорогам потребуются и специальные поезда.