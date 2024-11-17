В Москве похищенному из зоомагазина коту нашли новых хозяев

Волонтер, которая временно приютила кота по кличке Лучик, рассказала, что сейчас животное у нее. Котика хорошо покормили и отвезли к ветеринару. Пушистику уже нашли хозяев.
«На Лучика уже очередь, после обследования поедет домой», — рассказала волонтер Агентству городских новостей «Москва».
Напомним, школьниц, похитивших кота, нашли в городе Алушта Республики Крым. Они рассказали правоохранителям, что Лучик сбежал (как сообщалось ранее, его нашли на парковке). Скоро девочек привезут в Москву, после чего родители заберут их домой.