В Москве отремонтировали фонтан «Витали»

«Фонтан “Витали” является одним из старейших, он расположен на Театральной площади и изначально был предназначен для доставки воды населению. Со временем он утратил эту функцию и остался декоративным украшением города. Ремонт провели после окончания сезона фонтанов, теперь сооружение полностью готово к работе в новом году», — рассказал Бирюков.