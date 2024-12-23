В Москве отремонтировали фонтан «Витали»

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели ремонт фонтана «Витали» в центре столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«Фонтан “Витали” является одним из старейших, он расположен на Театральной площади и изначально был предназначен для доставки воды населению. Со временем он утратил эту функцию и остался декоративным украшением города. Ремонт провели после окончания сезона фонтанов, теперь сооружение полностью готово к работе в новом году», — рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что необходимость ремонта была вызвана завершением эксплуатационного срока оборудования.
«В ходе работ полностью обновили технологическую “начинку” фонтана — провели мероприятия по замене щитов управления, кабельных линий, инженерного оборудования — насосов, труб и задвижек, системы заполнения воды. Весной с наступлением положительных температур воздуха заменим светильники подводной подсветки», — добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в течение зимы все столичные фонтаны готовят к новому сезону, который традиционно стартует в последних числах апреля. В частности, проверяют и при необходимости обновляют насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, облицовку чаш и парапетов, проводят профилактический ремонт коммуникаций и диагностику гидравлики.