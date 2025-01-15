В Москве открыли мост-бумеранг

Он соединил новый жилой комплекс со станцией метро «Нагатинский Затон». Это первый в столице мост в форме полумесяца или бумеранга, отмечают его создатели.
Новый пешеходный мост имеет длину 240 метров и ширину 12,75 метра. Он разделен на несколько зон: для пешеходов, велосипедистов и отдыхающих. В темное время суток здесь включается художественная подсветка.
— Мост станет достопримечательностью района. Сейчас Москву-реку пересекают более 35 мостов, но немногие проекты обладают эстетической ценностью, — сказала Лариса Швецова, представитель компании-застройщика, которая занималась возведением жилого комплекса и моста.
Мост в Нагатинском Затоне спроектирован немецким архитектурным бюро SBP. При его строительстве использован принцип фермы Финка — это когда верхняя балка опирается на вертикальные мачты, подвешенные на натяжных стержнях. Такой метод гарантирует сочетание устойчивости и визуальной воздушности конструкции.
В декабре в Москве открыли Филевский мост, который соединил Филевскую и Мневниковскую поймы. Также «Родина» писала, что другому новому мосту — между Береговым проездом и Шелепихинской набережной — присвоено имя выдающегося ученого, конструктора академика Сергея Королева.