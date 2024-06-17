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В Москве откопали советскую статую девушки-теннисистки

Она пролежала под землей 30 лет.

Во дворе жилого дома на улице Маршала Василевского в московском районе Щукино откопали советскую статую девушки-теннисистки. Ранее она составляла пару скульптуре мужчины с эстафетной палочкой в руке.

В советские времена здесь находился военный городок со стадионом, возле которого располагалась композиция из скульптур спортсменов. Позднее военные части перевели. Что касается стадиона, его снесли, сохранилась только статуя эстафетчика. Его пару — статую теннисистки — разрушили в 1994 году. Однако местные жители захотели спасти ее от полного уничтожения, закопав в землю.

Недавно скульптуре решили дать вторую жизнь. Сначала москвичи отрыли руку статуи, потом — все остальные части изваяния. В раскопках участвовали не только жители, но и сотрудники местной управляющей компании.

Теперь москвичи хотят собрать скульптуру и вернуть на законное место, воссоединив пару спортсменов спустя три десятилетия.

Ранее мы рассказывали, что известно о памятнике Салавату Юлаеву в Уфе. На днях исполнилось 270 лет со дня рождения этого поэта.

Айгуль Сабитова