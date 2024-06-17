В Москве откопали советскую статую девушки-теннисистки

В советские времена здесь находился военный городок со стадионом, возле которого располагалась композиция из скульптур спортсменов. Позднее военные части перевели. Что касается стадиона, его снесли, сохранилась только статуя эстафетчика. Его пару — статую теннисистки — разрушили в 1994 году. Однако местные жители захотели спасти ее от полного уничтожения, закопав в землю.