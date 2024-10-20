В Москве начали продавать «капсулы уединения»

Объявление о продаже капсул появилось на сервисе Авито. Капсула из стали выглядит как восьмиугольник с дверью без окон. Толщина стен — от 5 до 10 мм. Внутрь сооружения, по словам производителей, помещается от 2 до 8 человек. Создатели обещают, что жесткий каркас позволит избежать деформации при внешних воздействиях.