Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве начали продавать «капсулы уединения»

В них можно спрятаться от злой тещи, зомби-апокалипсиса или других чрезвычайных происшествий.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail

Необычный товар стали предлагать жителям разных регионов страны — металлические «капсулы уединения». По словам создателей, в них можно переждать семейный конфликт, зомби-апокалипсис или другое стихийное бедствие.

Объявление о продаже капсул появилось на сервисе Авито. Капсула из стали выглядит как восьмиугольник с дверью без окон. Толщина стен — от 5 до 10 мм. Внутрь сооружения, по словам производителей, помещается от 2 до 8 человек. Создатели обещают, что жесткий каркас позволит избежать деформации при внешних воздействиях.

Внутри капсулы — мягкие сиденья, складной столик, отсек для хранения предметов первой необходимости. Кроме того, капсула оснащена автономным освещением, системой вентиляции и двумя люками для эвакуации на случай, если дверь будет заблокирована.

Создатели уверяют, что капсулу можно установить на улице, в помещении или закопать в землю. Вес изделия — от 900 до 1500 килограммов. Производство капсулы отечественное, а доставку осуществляют по всей России. Собирают товар прямо на месте за 30 минут.

Стоит такая капсула от 700 тысяч рублей. Отзывов на товар пока совсем немного.

Ранее рассказывали о том, почему весь мир покупает российские мухоморы.