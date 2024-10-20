В Москве начали продавать «капсулы уединения»

Необычный товар стали предлагать жителям разных регионов страны — металлические «капсулы уединения». По словам создателей, в них можно переждать семейный конфликт, зомби-апокалипсис или другое стихийное бедствие.
Объявление о продаже капсул появилось на сервисе Авито. Капсула из стали выглядит как восьмиугольник с дверью без окон. Толщина стен — от 5 до 10 мм. Внутрь сооружения, по словам производителей, помещается от 2 до 8 человек. Создатели обещают, что жесткий каркас позволит избежать деформации при внешних воздействиях.
Внутри капсулы — мягкие сиденья, складной столик, отсек для хранения предметов первой необходимости. Кроме того, капсула оснащена автономным освещением, системой вентиляции и двумя люками для эвакуации на случай, если дверь будет заблокирована.
Создатели уверяют, что капсулу можно установить на улице, в помещении или закопать в землю. Вес изделия — от 900 до 1500 килограммов. Производство капсулы отечественное, а доставку осуществляют по всей России. Собирают товар прямо на месте за 30 минут.
Стоит такая капсула от 700 тысяч рублей. Отзывов на товар пока совсем немного.
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