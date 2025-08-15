В Москве из-за потепления может появиться лихорадка чикунгунья

В разговоре с Агентством городских новостей «Москва» он сообщил, что, если лето в столице станет жарким и влажным, как на черноморском побережье, это может создать хорошие условия для переносчиков болезней (комары, клещи, москиты), размножения возбудителей (вирусы, бактерии, паразиты).
Также такой климат может привести к изменению эпидемиологических циклов — удлинению сезона активности переносчиков. Если сильно потеплеет, некоторые тропические болезни могут появиться в Москве и других регионах России.
Эксперт отметил, что лихорадка Западного Нила уже фиксируется в южных регионах России. При повышении температуры воздуха она может сместиться севернее, как и крымская геморрагическая лихорадка.
«Малярия раньше уже была распространена в России (в XIX — начале XX века), а при потеплении комары Anopheles могут снова стать активными переносчиками», — добавил Мурад Шахмарданов.
Он отметил, что, если из-за потепления в Москве появятся подходящие переносчики, нельзя исключать и появления лихорадок денге, чикунгунья, Зика, желтой лихорадки.
Эксперт уточнил, что одного присутствия насекомого-переносчика для распространения инфекции недостаточно. Однако развитие туризма в эндемичные по названным заболеваниям регионы может привести к появлению носителей патогенных возбудителей, от которых инфекция может перейти к окружающим.
К слову, ранее стало известно о резком росте числа случаев лихорадки чикунгунья в Англии.