В Москве из-за потепления может появиться лихорадка чикунгунья

Потепление может привести к появлению в Москве тропических болезней — лихорадок чикунгунья и Западного Нила, а также малярии. Об этом сообщил доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Мурад Шахмарданов.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

В разговоре с Агентством городских новостей «Москва» он сообщил, что, если лето в столице станет жарким и влажным, как на черноморском побережье, это может создать хорошие условия для переносчиков болезней (комары, клещи, москиты), размножения возбудителей (вирусы, бактерии, паразиты).

Также такой климат может привести к изменению эпидемиологических циклов — удлинению сезона активности переносчиков. Если сильно потеплеет, некоторые тропические болезни могут появиться в Москве и других регионах России.

Эксперт отметил, что лихорадка Западного Нила уже фиксируется в южных регионах России. При повышении температуры воздуха она может сместиться севернее, как и крымская геморрагическая лихорадка.

«Малярия раньше уже была распространена в России (в XIX — начале XX века), а при потеплении комары Anopheles могут снова стать активными переносчиками», — добавил Мурад Шахмарданов.

Он отметил, что, если из-за потепления в Москве появятся подходящие переносчики, нельзя исключать и появления лихорадок денге, чикунгунья, Зика, желтой лихорадки.

Эксперт уточнил, что одного присутствия насекомого-переносчика для распространения инфекции недостаточно. Однако развитие туризма в эндемичные по названным заболеваниям регионы может привести к появлению носителей патогенных возбудителей, от которых инфекция может перейти к окружающим.

К слову, ранее стало известно о резком росте числа случаев лихорадки чикунгунья в Англии.