В Москве и регионах массово закрываются рестораны: что известно

В январе прекратили работу 45 заведений, среди них — «Дорогая, я перезвоню», Smoky BBQ, the toy, MiMi (Боровское шоссе), beerside. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По прогнозу руководителя департамента торговой недвижимости CMWP Зульфии Шиляевой, в течение 2026 года в столице могут закрыться как минимум 465 заведений — как небольших, так и крупных. Масштаб происходящего она сравнивает с периодом локдаунов, когда из-за пандемии COVID-19 рынок покинули 455 ресторанов и баров.
Почему начался кризис
Ресторатор Дмитрий Левицкий отметил, что нынешний кризис начал формироваться ещё во второй половине 2024 года на фоне падения спроса. Его слова приводит Telegram-канал Baza.
«Для многих посещение ресторана попросту стало непозволительной роскошью. А в этом году заведения столкнулись ещё и с увеличением расходов: поставщики задирают цены из-за повышенного НДС. При этом поднять стоимость позиций в меню общепиты не могут, так как клиенты попросту уйдут. В итоге маржа ресторанов и баров сжимается до минимума, и они вынуждены закрываться», — отметил Левицкий.
Рестораторы также отмечают, что многие заведения продолжали работать до конца года по инерции, рассчитывая сформировать финансовую «подушку безопасности» за счёт декабрьских корпоративов и праздников. Однако в этом году она не спасёт те рестораны, которые работали в ноль или на грани рентабельности: ближайшие два месяца станут для них решающими.
Что происходит в регионах
Сокращение ресторанного бизнеса фиксируется не только в Москве, но и в регионах. По данным аналитиков проекта «Контур. Фокус», в 2025 году в России было ликвидировано 35,4 тыс. предприятий общественного питания — почти на 10% больше, чем годом ранее.
С начала 2026 года в Новосибирске прекратили работу кофейня «Тает», винный бар Le Pin и бар-ресторан Mishkin & Mishkin. В Татарстане на продажу выставлены бар Craft House и вьетнамское кафе Chao. В Санкт-Петербурге по итогам прошлого года число закрытий заведений на ключевых торговых улицах в полтора раза превысило количество открытий: там закрылось 68 точек, тогда как открылось лишь 46.
Аналитик проекта «Контур. Фокус» Вероника Скороходова объясняет происходящее насыщением рынка в крупных городах и усилением конкуренции.
«Замедление роста отрасли общепита можно объяснить насыщением рынка в крупных городах и ужесточением конкуренции, лидерство сегмента кафе — более гибким форматом. Кафе требуют меньше стартовых вложений, им проще адаптироваться под запросы потребителя: семейное, вегетарианское, кафе-кондитерские, пиццерии
В то же время в Rostic's заявили «Известиям», что в Москве массовых закрытий ресторанов и сокращений персонала не происходит.
«В ближайшее время часть закрытых в Москве ресторанов возобновит свою деятельность. Сотрудники при желании смогли продолжить работу в других ресторанах “Ростикс” на время закрытия», — отметили в компании.