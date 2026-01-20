В Москве и регионах массово закрываются рестораны: что известно

Рестораторы также отмечают, что многие заведения продолжали работать до конца года по инерции, рассчитывая сформировать финансовую «подушку безопасности» за счёт декабрьских корпоративов и праздников. Однако в этом году она не спасёт те рестораны, которые работали в ноль или на грани рентабельности: ближайшие два месяца станут для них решающими.