В «Москвариуме» впервые родился детеныш косатки

В центре океанографии и морской биологии «Москвариум» случилось предновогоднее чудо. Здесь впервые в истории России в искусственной среде обитания появился на свет детеныш косатки. Вес новорожденной малышки — 150 килограммов, длина — около двух метров.

Беременность косатки по кличке Ная продолжалась 18 месяцев. Все это время она находилась под наблюдением тренеров и ветеринарных врачей. Несмотря на все трудности в ходе 10-часовых родов, команде «Москвариума» удалось помочь малышке появиться на свет. Она смогла самостоятельно выплыть на свой первый вдох и начала прикладываться к груди. Ная приняла своего детеныша.