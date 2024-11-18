В московской школе отравились 30 детей. Что произошло

В московской школе № 1512 отравились 30 детей. Учебное учреждение закрыли на карантин, сообщило РБК руководство школы. На время карантина организовано дистанционное обучение.
Что могло стать причиной отравления, на что жаловались школьники и при чем здесь вода из кулера — все, что известно об этой истории, собрал РБК Life.
С чего все началось
18 ноября Mash сообщил об отравлении около полусотни детей в московской школе № 1512. По сведениям телеграм-канала, в каждом классе выявили как минимум по одному зараженному норовирусом. Школьники рассказали, что вода в кулере была специфического вкуса.
«Со слов родителей, дети начали жаловаться на плохое самочувствие еще в начале прошлой недели, но педсостав никаких мер не предпринимал и не разрешал забирать детей домой. Под конец учебы в четверг (14 ноября) детей начало тошнить и поносить. В каждом классе было минимум один-два человека с такими симптомами», — говорилось в сообщении.
Учебное учреждение закрыли на карантин. Родители обратились в столичную прокуратуру.
Что говорят в школе
Директор школы № 1512 Елена Дегтярева подтвердила РБК закрытие учреждения на карантин. На этот период организовано дистанционное обучение. На момент введения ограничений в поликлинику обратились 30 человек из 12 разных классов, добавила она.
У заболевших детей по результатам исследований выявили РНК норовируса 2-го типа. Специалисты взяли необходимые анализы и образцы и устанавливают причину и условия возникновения очага инфекции.
Норовирус — это острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус — один из разновидностей энтеровирусов. Основные пути передачи инфекции: пищевой — употребление немытых овощей или фруктов; водный — употребление жидкостей, зараженных вирусом; контактно-бытовой — использование обсемененной посуды, предметов обихода; немытые руки. Симптомы инфекции проходят сами через 12−72 часа.
Что говорят в Роспотребнадзоре
Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование в связи с отравлением, сообщили РБК Life в пресс-службе ведомства.
«Сотрудники Управления Роспотребнадзора по городу Москве произвели забор суточной пробы питания, воды из всех кулеров, взяли смывы поверхностей и анализы у работников пищеблока и сотрудников школы, контактирующих с детьми. В настоящее время образцы исследуются на базе испытательного лабораторного центра ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве” для установления причин и условий возникновения очага инфекции», — отметили в Роспотребнадзоре.
Из 30 обратившихся в поликлинику детей помощь оказали всем амбулаторно, госпитализированных нет. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора, добавили там.