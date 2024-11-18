В московской школе отравились 30 детей. Что произошло

«Сотрудники Управления Роспотребнадзора по городу Москве произвели забор суточной пробы питания, воды из всех кулеров, взяли смывы поверхностей и анализы у работников пищеблока и сотрудников школы, контактирующих с детьми. В настоящее время образцы исследуются на базе испытательного лабораторного центра ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве” для установления причин и условий возникновения очага инфекции», — отметили в Роспотребнадзоре.