В Московской области выставили на продажу умного кота за 200 млн рублей

Ранее, 17 декабря, работники железной дороги нашли убежавшую на вокзале в Вологде кошку и отправили ее хозяйке. Уточняется, что кошка убежала на вокзале в Вологде из поезда Архангельск — Санкт-Петербург 15 декабря. На остановке хозяйка вывела ее на прогулку, а та, испугавшись вокзального шума, забилась под кладовую пункта обогрева путейцев.