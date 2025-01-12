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В Московской области выставили на продажу умного кота за 200 млн рублей

В городе Одинцово Московской области выставили на продажу умного кота за 200 млн рублей. Об этом 11 января сообщил портал Regions.ru.

Источник: Erik-Jan Leusink/CC0

По словам хозяйки животного, это первый в мире кот, который ходит в туалет на унитаз и самостоятельно смывает.

«Первый в мире кот, который научился смывать воду в унитазe зa хозяином. Также сам приучен к унитазу: нe придется тратиться на лоток, наполнитель и убирать за ним, он и c этим справляется прекраснo!» — рассказала хозяйка.

При этом уточняется, что питомец, помимо прочих достоинств, ласковый и игривый.

Однако, чтобы заполучить умного кота, желающим недостаточно заплатить 200 млн рублей, нужно еще пройти собеседование и «тест на адекватность».

Ранее, 17 декабря, работники железной дороги нашли убежавшую на вокзале в Вологде кошку и отправили ее хозяйке. Уточняется, что кошка убежала на вокзале в Вологде из поезда Архангельск — Санкт-Петербург 15 декабря. На остановке хозяйка вывела ее на прогулку, а та, испугавшись вокзального шума, забилась под кладовую пункта обогрева путейцев.