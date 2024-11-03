В Московском зоопарке родился детеныш бурой гиены

Отмечается, что молодая пара — самец Гермес и самка Лада — поселилась в столичном зоопарке летом 2023 года. Это первый случай содержания данного вида в зоопарках России. Животные образовали пару и летом уже этого года готовились впервые стать родителями. Спустя несколько дней после родов у Лады открылось кровотечение. Ветеринары боролись за ее жизнь, но не смогли спасти.