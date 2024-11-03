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В Московском зоопарке родился детеныш бурой гиены

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Детеныш бурой гиены родился в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

«В Московском зоопарке родился детеныш бурой гиены. Это самый редкий вид в семействе гиеновых, обитающий в пустынных частях прибрежных зон Южной Африки… Малышу уже три месяца, он окреп и пробует мясной прикорм. Детеныш появился на свет 615-граммовым комочком, а теперь весит 7,5 килограмма», — говорится в сообщении.

Отмечается, что молодая пара — самец Гермес и самка Лада — поселилась в столичном зоопарке летом 2023 года. Это первый случай содержания данного вида в зоопарках России. Животные образовали пару и летом уже этого года готовились впервые стать родителями. Спустя несколько дней после родов у Лады открылось кровотечение. Ветеринары боролись за ее жизнь, но не смогли спасти.