«В Московском зоопарке родился детеныш бурой гиены. Это самый редкий вид в семействе гиеновых, обитающий в пустынных частях прибрежных зон Южной Африки… Малышу уже три месяца, он окреп и пробует мясной прикорм. Детеныш появился на свет 615-граммовым комочком, а теперь весит 7,5 килограмма», — говорится в сообщении.
Отмечается, что молодая пара — самец Гермес и самка Лада — поселилась в столичном зоопарке летом 2023 года. Это первый случай содержания данного вида в зоопарках России. Животные образовали пару и летом уже этого года готовились впервые стать родителями. Спустя несколько дней после родов у Лады открылось кровотечение. Ветеринары боролись за ее жизнь, но не смогли спасти.