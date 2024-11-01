В Московском зоопарке родился детеныш беличьего саймири

В Московском зоопарке — пополнение, здесь родился беличий саймири, сообщают на сайте mos.ru. Новоиспеченные родители — самец Кай и самка Герда. Гости зоосада уже могут посмотреть на детеныша.
Беличий саймири появился на свет весом 100 г, взрослые особи весят от 600 г до 1,1 кг. В дикой природе такие приматы обитают в тропических лесах Южной Америки.
Детеныш родился 10 сентября, первые месяцы самка носит потомство на спине и кормит его молоком. Во избежание стресса зоологи не трогают семейство, так что пол детеныша еще неизвестен.
«У саймири о потомстве заботятся обычно самки. Когда малыш спустится со спины мамы, Герде будут помогать другие “тетушки”, а также подросшая Тутси (четырехлетняя дочка Кая и Герды. — РБК Life). Саймири начинают ходить примерно в два месяца. В этом возрасте детеныш начинает пробовать взрослую еду — кусочки фруктов, овощи, насекомых, комбикорм, яйца, креветки и курицу», — уточняет Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.
Самое вкусное угощение для таких постояльцев зоосада — мучной червь, это лакомство используется на ветеринарных тренингах, где саймири приучают следовать за цветным шаром.
Любопытный факт: у данного вида среди приматов самый крупный мозг по соотношению к массе тела — один к 17. Соотношение мозга и массы тела человека заметно отличается — один к 35.
На днях в Московский зоопарк привезли детеныша малайского медведя, это самый редкий и самый миниатюрный вид медведей. В длину животные достигают 1,6 м, а весят не более 100 кг, высота в холке — 50−80 см. Полугодовалую самку доставили в новый дом ближе к вечеру. Сначала медвежонок «немного переживал», но уже через час успокоился и плотно поужинал. Первичный рацион детеныша — молочная смесь для выкармливания щенков и специально приготовленное пюре из тыквы, манго и банана.