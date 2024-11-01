В Московском зоопарке родился детеныш беличьего саймири

На днях в Московский зоопарк привезли детеныша малайского медведя, это самый редкий и самый миниатюрный вид медведей. В длину животные достигают 1,6 м, а весят не более 100 кг, высота в холке — 50−80 см. Полугодовалую самку доставили в новый дом ближе к вечеру. Сначала медвежонок «немного переживал», но уже через час успокоился и плотно поужинал. Первичный рацион детеныша — молочная смесь для выкармливания щенков и специально приготовленное пюре из тыквы, манго и банана.