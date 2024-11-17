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В Московском зоопарке родились детеныши аметистового питона

В Московском зоопарке появились на свет шесть детенышей аметистового питона.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Шесть детенышей аметистового питона появились на свет в Московском зоопарке, сообщается на официальном портале Мэра и правительства Москвы.

«В Московском зоопарке появились на свет шесть змеенышей аметистового питона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что родители детенышей — довольно зрелая пара, несколько лет у них не было потомства. Кроме того, в этом году в начале июня самка отложила кладку яиц, зоологи поместили их в инкубатор, а спустя три месяца оттуда вылупились змеята.