В Московском зоопарке родились более 1500 детенышей в 2024 году

«Московский зоопарк — уютный дом для животных со всего света, в котором дружно живут свыше 10 тысяч постояльцев. Для каждого созданы комфортные условия, максимально приближенные к естественной среде. Даже редкие и уязвимые виды чувствуют себя здесь настолько вольготно, что обзаводятся здоровым и активным потомством… Прошлый, 2024 год, также не стал исключением. В Московском зоопарке появилось на свет свыше 1,5 тысячи детенышей», — написал Собянин в личном блоге.