В Московском зоопарке родились более 1500 детенышей в 2024 году

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Более 1,5 тысячи детенышей появились на свет в Московском зоопарке в 2024 году, 300 животных переехали в столичный зоосад из 20 регионов России и десятка других стран, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
«Московский зоопарк — уютный дом для животных со всего света, в котором дружно живут свыше 10 тысяч постояльцев. Для каждого созданы комфортные условия, максимально приближенные к естественной среде. Даже редкие и уязвимые виды чувствуют себя здесь настолько вольготно, что обзаводятся здоровым и активным потомством… Прошлый, 2024 год, также не стал исключением. В Московском зоопарке появилось на свет свыше 1,5 тысячи детенышей», — написал Собянин в личном блоге.
Он уточнил, что в 2024 году родились двое капибар, птенец японских журавлей, детеныш кустарниковых собак, семь козлят дагестанских туров, двое ягнят голубых баранов, щенок бурых гиен, детеныш беличьей обезьяны саймири, кошачьих лемуров.
«В филиале Московского зоопарка в Вологодской области — Зоосаде в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге появился на свет птенец полярной совы. Летом зоологи радовались пополнению у леопардовых полозов. Этот случай стал одним из первых успешных разведений леопардового полоза из Крымской популяции в условиях зоопарка», — добавил Собянин.
Он напомнил, что осенью в террариуме Московского зоопарка появились на свет шесть змеек аметистового питона. Это самая крупная змея Австралии и Новой Гвинеи, занесенная в Международную Красную книгу.
«Еще 300 животных переехали в Московский зоопарк из 20 регионов России и десятка других стран. Среди “новеньких” — три малайских медвежонка», — пояснил Собянин.
Он уточнил, что также в зоосад из Белоруссии приехали два молодых зубра по имени Майя и Базальт. К самцу гигантского муравьеда Диего летом прибыла самка Белла, они пока живут в разных вольерах, но чувствуют запах друг друга. Позже зоологи планируют познакомить их.
«И впервые за десять лет в Московский зоопарк приехал гигантский осьминог. У головоногого новосела три сердца и аж девять мозгов — он отлично помнит сотрудников, которые за ним ухаживают. Увидеть его можно в павильоне “Экзотариум” на Новой территории», — добавил Собянин.