В Московском зоопарке родилась альпака. Окрасом детеныш пошел в маму
Первенец появился на свет у молодой самки 19 сентября.
Первенец появился на свет у молодой самки 19 сентября.
Детеныш альпака родился в Центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском, сообщается в телеграм-канале Московского зоопарка. Вместе с новостью пресс-служба зоосада поделилась милым видео с малышом.
У молодой самки альпака первенец родился еще 19 сентября. Как уточнили специалисты зоопарка, окрасом он пошел в маму — белый с рыжими пятнами, причем одно из них — прямо между глаз детеныша.
Подписчики аккаунта Московского зоопарка с восторгом встретили приятную новость: «Беби-бум продолжается и это прекрасно!», «Какой милый альпакеныш, будто из мультфильма выскочил!», «Здоровья детенышу и молодой мамочке».
«Для нашей самки альпака это был первый детеныш, поэтому ее отселили в отдельный вольер, чтобы понаблюдать за поведением и дать малышу окрепнуть», — говорится в сообщении. Уточняется, что самец был обеспокоен этим переездом, звал свою подругу. Позже было решено не изолировать животных, как в случае с большой пандой Диндин и ее детеныша. Сейчас альпака и ее малыш освоились и подходят близко к посетителям.
Специалисты добавили, что в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка уже много лет размножаются викуньи — дикие родственники альпака. Последние появились в питомнике недавно, а потомство у них появилось и вовсе впервые.
В первых числах августа там же родился детеныш домашнего яка, а в июне вылупились трое птенцов у пары полярных сов.
Лидерами по количеству потомства стали птицы: птенцами обзавелись пеликаны, лебеди, бакланы, беркуты, полярные совы, розовые и красные фламинго, длиннохвостые неясыти и пингвины Гумбольдта — один из самых мелких видов в мире. Среди млекопитающих потомством дали викуньи, северные олени, капуцины плаксы, львинохвостые макаки, мандрилы, росомахи и кошачьи лемуры Бэлла и Фунтик.