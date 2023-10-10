В Московском зоопарке родилась альпака. Окрасом детеныш пошел в маму

Детеныш альпака родился в Центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском, сообщается в телеграм-канале Московского зоопарка. Вместе с новостью пресс-служба зоосада поделилась милым видео с малышом.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259457&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

У молодой самки альпака первенец родился еще 19 сентября. Как уточнили специалисты зоопарка, окрасом он пошел в маму — белый с рыжими пятнами, причем одно из них — прямо между глаз детеныша.

Подписчики аккаунта Московского зоопарка с восторгом встретили приятную новость: «Беби-бум продолжается и это прекрасно!», «Какой милый альпакеныш, будто из мультфильма выскочил!», «Здоровья детенышу и молодой мамочке».

«Для нашей самки альпака это был первый детеныш, поэтому ее отселили в отдельный вольер, чтобы понаблюдать за поведением и дать малышу окрепнуть», — говорится в сообщении. Уточняется, что самец был обеспокоен этим переездом, звал свою подругу. Позже было решено не изолировать животных, как в случае с большой пандой Диндин и ее детеныша. Сейчас альпака и ее малыш освоились и подходят близко к посетителям.

Специалисты добавили, что в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка уже много лет размножаются викуньи — дикие родственники альпака. Последние появились в питомнике недавно, а потомство у них появилось и вовсе впервые.

В первых числах августа там же родился детеныш домашнего яка, а в июне вылупились трое птенцов у пары полярных сов.

Согласно статистике, опубликованной в конце декабря Московским зоопарком, в 2022 году там появились более 1600 животных, среди которых были и редчайшие виды. Это рекорд для столичного зоопарка.

Лидерами по количеству потомства стали птицы: птенцами обзавелись пеликаны, лебеди, бакланы, беркуты, полярные совы, розовые и красные фламинго, длиннохвостые неясыти и пингвины Гумбольдта — один из самых мелких видов в мире. Среди млекопитающих потомством дали викуньи, северные олени, капуцины плаксы, львинохвостые макаки, мандрилы, росомахи и кошачьи лемуры Бэлла и Фунтик.