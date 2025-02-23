В Московском зоопарке появился птенец кудрявого пеликана

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Птенец кудрявого пеликана появился в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«В Московском зоопарке пополнение: у пары кудрявых пеликанов вылупился птенец. Зимой они живут в павильоне “Птицы и бабочки” на новой территории, а летом переезжают в уличный водоем. Детеныши этих птиц появляются на свет слепыми, голыми и розовыми», — говорится в сообщении.
Уточняется, что о малыше заботятся оба родителя по очереди. У этой пары уже были птенцы два года назад — сейчас они выросли и переехали в другие зоопарки.
Также отмечается, что на новорожденного уже можно посмотреть.