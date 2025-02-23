Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Московском зоопарке появился птенец кудрявого пеликана

В Московском зоопарке у пары кудрявых пеликанов вылупился птенец.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Птенец кудрявого пеликана появился в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

«В Московском зоопарке пополнение: у пары кудрявых пеликанов вылупился птенец. Зимой они живут в павильоне “Птицы и бабочки” на новой территории, а летом переезжают в уличный водоем. Детеныши этих птиц появляются на свет слепыми, голыми и розовыми», — говорится в сообщении.

Уточняется, что о малыше заботятся оба родителя по очереди. У этой пары уже были птенцы два года назад — сейчас они выросли и переехали в другие зоопарки.

Также отмечается, что на новорожденного уже можно посмотреть.