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В Московском зоопарке появился гигантский осьминог

В павильоне «Экзотариум» на новой территории Московского зоопарка появился самый крупный моллюск из класса головоногих — гигантский осьминог, сообщает портал мэрии. Таких обитателей в столичном зоосаде не было уже десять лет.

«К своему новому жилищу головоногий великан уже привык. Он спокойно себя ведет и любит полакомиться мидиями, гребешками и спизулой. Чтобы осьминогу не было скучно, зоологи придумывают для него занятия. Например, они прячут еду в разных местах аквариума, а умный моллюск ее находит», — рассказали в мэрии.

Гигантский осьминог в естественной среде обитает в северной части Тихого океана, в Японском, Охотском и Беринговом морях, а также у тихоокеанского побережья Северной Америки. Обычно они весят до 10 кг, хотя встречаются и более крупные особи. Размах его щупалец может достигать 9,8 м.