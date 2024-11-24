В Московском зоопарке появился гигантский осьминог

«К своему новому жилищу головоногий великан уже привык. Он спокойно себя ведет и любит полакомиться мидиями, гребешками и спизулой. Чтобы осьминогу не было скучно, зоологи придумывают для него занятия. Например, они прячут еду в разных местах аквариума, а умный моллюск ее находит», — рассказали в мэрии.
Гигантский осьминог в естественной среде обитает в северной части Тихого океана, в Японском, Охотском и Беринговом морях, а также у тихоокеанского побережья Северной Америки. Обычно они весят до 10 кг, хотя встречаются и более крупные особи. Размах его щупалец может достигать 9,8 м.