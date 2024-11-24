В Московском зоопарке появился гигантский осьминог

Гигантский осьминог в естественной среде обитает в северной части Тихого океана, в Японском, Охотском и Беринговом морях, а также у тихоокеанского побережья Северной Америки. Обычно они весят до 10 кг, хотя встречаются и более крупные особи. Размах его щупалец может достигать 9,8 м.