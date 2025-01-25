В Московском зоопарке поселились четыре лесных хорька

«В Московском зоопарке появились лесные хорьки. Это представители семейства куньих, они обитают по всей лесной зоне Евразийского континента. На экспозиции “Фауна России” поселились два самца и две самки. Все они приехали в столицу из загородного хозяйства», — рассказали в пресс-службе.
В зоопарке отметили, что лесных хорьков не было на экспозиции Московского зоопарка несколько лет. Эти животные довольно долго спят — до 16−20 часов в день. Все остальное время они проводят очень активно.
«Животные хорошо ладят друг с другом, вместе спят. Иногда у них случаются конфликты из-за еды, однако они быстро разрешаются. В зоопарке хорьков кормят мышами, перепелами, а также кусочками курицы, говядины, яйцами и творогом», — рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводит пресс-служба.
В пресс-службе уточнили, что хорьки близоруки, однако они обладают возможностью различать цвета. Из внешних чувств у них гораздо лучше зрения развит слух и обоняние. Длина прыжка лесных хорьков составляет 40−65 сантиметров — это больше длины тела этих хищников вместе с хвостом.
«Лесной хорёк — молчаливое животное, однако оно обладает широким диапазоном вокализации. Во время недовольства или раздражения он шипит. Будучи в хорошем настроении, хорёк гукает. Нападая или сильно пугаясь, хорёк сипло лает. Хорьчата до 1,5−2-месячного возраста “скрипят”, то есть издают довольно громкий писк, когда им холодно или хотят есть, таким образом зовя мать», — пояснили в зоосаде.