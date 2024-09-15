Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Московском зоопарке поселилась самка гуанако

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В столичном зоопарке появилась новая представительница южноамериканской фауны — самка гуанако, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Источник: Московский зоопарк

«Ее разместили на южноамериканской поляне по соседству с семьей капибар, ламой и викуньей. Привезли новую жительницу из ее родного зоопарка в Ростове-на-Дону», — говорится в публикации.

Южноамериканская поляна расположена рядом с главным входом в зоопарк.

Гуанако — предки одомашненной ламы. Внешне они похожи на оленей или антилоп, но с более вытянутой шеей, которая служит им балансиром при ходьбе и беге. Разгоняться гуанако могут до 56 километров в час. Это помогает им выживать, так как они обитают на открытой местности.