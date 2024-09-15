В Московском зоопарке поселилась самка гуанако

«Ее разместили на южноамериканской поляне по соседству с семьей капибар, ламой и викуньей. Привезли новую жительницу из ее родного зоопарка в Ростове-на-Дону», — говорится в публикации.
Южноамериканская поляна расположена рядом с главным входом в зоопарк.
Гуанако — предки одомашненной ламы. Внешне они похожи на оленей или антилоп, но с более вытянутой шеей, которая служит им балансиром при ходьбе и беге. Разгоняться гуанако могут до 56 километров в час. Это помогает им выживать, так как они обитают на открытой местности.