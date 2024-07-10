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В Московском зоопарке отметили День любви к капибарам

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Киперы Московского зоопарка во Всемирный день любви к капибарам накормили грызунов мороженым, сообщается в Telegram-канале учреждения.

«Во Всемирный день любви к капибарам киперы приготовили для подопечных особенное угощение — мороженое со свежими овощами и фруктами», — говорится в посте.

Как рассказали в зоопарке, сейчас у них проживает самка Малая и самец Кузьма, а также их потомство: две подросшие девочки и два детеныша, которые родились недавно, поэтому их пол пока неизвестен.

Уточняется, что на экспозиции в вольере «Южная Америка» семью капибар можно увидеть вместе с ламой и викуньей.

«Животные хорошо уживаются друг с другом, не ссорятся и даже иногда едят вместе из одной кормушки», — добавили в учреждении.