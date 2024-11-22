В московском ТЦ гусь разгуливал в кроссовках

Ролик опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы». На кадрах видно, как пара ведет на поводке гуся в кроссовках. Голос за кадром спрашивает, куда он собрался. «Покупки надо делать. А так уже все купили. Щас шубу, все дела», — отвечает хозяин.
Многие интернет-пользователи отреагировали с юмором, кого-то гусь восхитил. «Модник», «Лабутены», «А что за кроссы?», «Обувь от Гусси теперь реально от Гусси», «Новый вид транспорта?», «Потому что автобус был занят», «А че не в белых форсах? И гусь такой: “Какие вопросы?”», «Какой классный», «Какой милый гусь!» — пишут комментаторы.
Других интернет-пользователей видео возмутило: «Издевательство над животным и здравым смыслом», «Некрасиво», «Бедное животное. Вряд ли ему комфортно», «Он в тюряге, ему бы в природу».
Кстати, летом в Москве произошел похожий случай. Так, в июне в соцсетях появилось видео, где мужчина выгуливает гусыню на поводке.