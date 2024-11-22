В московском ТЦ гусь разгуливал в кроссовках

Ролик опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы». На кадрах видно, как пара ведет на поводке гуся в кроссовках. Голос за кадром спрашивает, куда он собрался. «Покупки надо делать. А так уже все купили. Щас шубу, все дела», — отвечает хозяин.