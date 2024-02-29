В Московском планетарии объяснили традицию високосных лет

«Новый календарь (юлианский) учитывал тот факт, что наша планета совершает оборот вокруг Солнца за 365 дней и 6 часов. Именно дополнительный день, содержавшийся в юлианском календаре, позволил сокращать отставание. Григорианский календарь, который пришел на смену юлианскому в 1582 году в результате реформы, проведенной Папой Римским Григорием XIII, стал еще точнее за счет учета другой погрешности, выявленной к этому времени: оборот вокруг Солнца Земля все-таки делает за 365 дней 5 часов 49 минут. Эти “округленные” 11 минут за 128 лет формируют дополнительные сутки», — сказал ученый.