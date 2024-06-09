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В московском парке «Измайлово» нашли редкую амфибию

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Редкую амфибию обнаружили в московском парке «Измайлово», сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Источник: Природа Москвы

«Вблизи водоема в природно-историческом парке “Измайлово” специалисты столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды обнаружили редкую амфибию — тритона обыкновенного. Он занесен в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости, то есть численность этих животных сокращается», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обыкновенные тритоны ведут скрытный образ жизни и прячутся в прибрежных зарослях. Встретить этих земноводных на природных территориях столицы — большая удача для биологов.