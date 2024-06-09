В московском парке «Измайлово» нашли редкую амфибию

«Вблизи водоема в природно-историческом парке “Измайлово” специалисты столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды обнаружили редкую амфибию — тритона обыкновенного. Он занесен в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости, то есть численность этих животных сокращается», — говорится в сообщении.