В Московском метро стартовал флешмоб в честь юбилея Пахмутовой

«Сегодня мы всей страной отмечаем 95-летие нашей любимой Александры Николаевны Пахмутовой. Я горжусь тем, что я её землячка, я тоже родом из Волгоградской области, и тем, что наши пути пересекались, у нас было несколько совместных проектов. Сегодня мы весь день поем её песни. Если вам хочется подпевать, не сдерживайте себя», — сказала хормейстер Наталья Дохина.