В Московском метро стартовал флешмоб в честь юбилея Пахмутовой

«Сегодня мы всей страной отмечаем 95-летие нашей любимой Александры Николаевны Пахмутовой. Я горжусь тем, что я её землячка, я тоже родом из Волгоградской области, и тем, что наши пути пересекались, у нас было несколько совместных проектов. Сегодня мы весь день поем её песни. Если вам хочется подпевать, не сдерживайте себя», — сказала хормейстер Наталья Дохина.
Коллектив спел песни на стихи Николая Добронравова и музыку Пахмутовой «Дарите радость людям», «Добрая сказка», «Наш букварь» и другие. Руководитель хора исполнила песню «Нежность».
Кроме того, солист Детского хора «Сириус» Михаил Сизов исполнил известную песню на музыку Пахмутовой «Трус не играет в хоккей».
В течение всего дня на нескольких площадках проекта «Музыка в метро» сотни детских голосов из различных хоровых коллективов будут исполнять всем известные песни авторства Пахмутовой, в том числе произведения Надежда«, “Орлята учатся летать”, “Беловежская пуща” и многие другие.
Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил Пахмутовой звание Героя Труда за заслуги в развитии музыкального искусства.
Александра Пахмутова — народная артистка СССР (1984), Герой Социалистического Труда (1990), лауреат Государственных премий СССР (1975, 1982), премии Ленинского комсомола (1967), премии Союзного государства России и Белоруссии (2004). Награждена двумя орденами Ленина (1979, 1990), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1967, 1971), орденом Дружбы народов (1986). Лауреат Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2014 года. Удостоена российских орденов «За заслуги перед Отечеством» III (2014), II (1999) и I (2009) степеней. В 2019 году она была удостоена ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Композитор имеет награды Русской православной церкви — орден Преподобной Евфросинии, великой княгини Московской II степени (2008), орден Святой равноапостольной княгини Ольги I степени (2014). Пахмутова является обладателем премии «Овация» (2001), премии «Российский Национальный Олимп» (2004), а также Премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства (2010).