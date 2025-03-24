В Московском метро снова появился общепит

Метрополитен — удобный и скоростной транспорт, но поездка в нем может быть долгой и утомительной: такой, что в процессе хочется подкрепиться. Эту проблему снова начали решать в столичном метрополитене: на его территории появилось первое кафе.
Новость об открытии появилась на официальном сайте метрополитена: кафе заработало на станции «Нижегородская» на востоке столицы у Третьего транспортного кольца.
Как сказано в описании, продавать в кафе будут сэндвичи, выпечку, закуски, десерты, чай, кофе и сезонные напитки.
Как отметил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, в дальнейшем город планирует открыть кафе и на других станциях метрополитена — их перечень, впрочем, пока не уточнили.
Кафе в московском метро появляется далеко не впервые: как рассказали на сайте «Московского транспорта», самый первый буфет в столичной подземке открылся еще в 1936 году на станциях «Охотный ряд» и «Аэропорт». Буфеты располагались в наземных вестибюлях, а в само метро с едой заходить не разрешалось.
Закрылись первые буфеты в метро с началом Великой отечественной войны, а после нее их решили не возрождать. Следующим общепитом на территории метро стали столовые для сотрудников, которые начали открываться с 1968 года.
До 1990-х пользоваться ими могли только сотрудники метро, но затем буфеты открылись для всех и в том или ином виде проработали до 2014 года, когда весь общепит в столичном метро был закрыт из-за усиления мер по борьбе с террористической опасностью.
А вот в Северной столице ждать аналогичный проект вряд ли стоит: как отмечает «Фонтанка.ру», при нынешнем законодательстве появление общепита в петербургском метрополитене совершенно невозможно.
Тем более что большинство пассажиров в метро, как стало известно, все равно спят.