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В московском антикафе с маленькими свинками обнаружили множество нарушений

Заведение располагается на проспекте Мира. Организацию проверила Мещанская межрайонная прокуратура.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Соцсети

По данным надзорного ведомства Москвы, антикафе с мини-пигами находится в небольшом подвальном помещении. Заведение принадлежит одному из индивидуальных предпринимателей. Проверка показала, что он содержит животных, чтобы использовать их на культурно-зрелищных мероприятиях. Посетителям при этом разрешается контактировать с мини-пигами.

На момент осмотра в помещении находились восемь животных. Сотрудники прокуратуры проверили, как предприниматель содержит свинок и есть ли у него нужные документы.

В итоге проверяющие обнаружили множество нарушений законодательства. Например, он не соблюдал требования, касающиеся использования животных в культурно-зрелищных целях. Кроме того, владелец нарушал права посетителей. Также не соблюдались санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений. По словам сотрудников прокуратуры, этим список нарушений не ограничивается.

«По результатам проверки приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений законодательства», — заключили в ведомстве.

Ранее мы публиковали материал о московских фитнес-клубах для животных. Их посещают в том числе мини-пиги.