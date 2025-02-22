В московском антикафе с маленькими свинками обнаружили множество нарушений

По данным надзорного ведомства Москвы, антикафе с мини-пигами находится в небольшом подвальном помещении. Заведение принадлежит одному из индивидуальных предпринимателей. Проверка показала, что он содержит животных, чтобы использовать их на культурно-зрелищных мероприятиях. Посетителям при этом разрешается контактировать с мини-пигами.