В московских аэропортах введут биометрический контроль для иностранцев

После сдачи биометрии информацию об иностранце в режиме реального времени будут сравнивать со сведениями из информационных систем. Благодаря этому полицейские смогут оперативно задержать причастных к тем или иным правонарушениям. При этом добросовестным иностранным гражданам, в том числе туристам, эксперимент не доставит дополнительных неудобств — весь процесс займет всего несколько минут и будет проходить с использованием разных иностранных языков, говорится в материале.