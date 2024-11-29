В московских аэропортах введут биометрический контроль для иностранцев

В рамках усиления контроля иностранцев обяжут сдавать фотографию лица и отпечатки пальцев. Во многих аэропортах мира подобные системы уже нашли свое применение и показали высокую эффективность в повышении общего уровня безопасности и скорости расследования преступлений.
В проведение эксперимента примут участие аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский. В воздушных гаванях установят специальные терминалы, где иностранцы будут обязаны сдавать свои биометрические данные при прохождении паспортного контроля на въезде и выезде из страны. Отказ от прохождения процедуры повлечет за собой запрет на пересечение границы РФ.
При этом нововведения не коснутся граждан Белоруссии, детей до шести лет, дипломатов и сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России, а также членов их семей, сотрудников международных организаций и их представительств, аккредитованных в РФ, и членов их семей.
После сдачи биометрии информацию об иностранце в режиме реального времени будут сравнивать со сведениями из информационных систем. Благодаря этому полицейские смогут оперативно задержать причастных к тем или иным правонарушениям. При этом добросовестным иностранным гражданам, в том числе туристам, эксперимент не доставит дополнительных неудобств — весь процесс займет всего несколько минут и будет проходить с использованием разных иностранных языков, говорится в материале.
Правительство РФ утвердило проведение с 1 декабря эксперимента по сдаче биометрии иностранцами при въезде в страну через ряд пропускных пунктов. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.