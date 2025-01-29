В Мордовском госуниверситете разработали новую технологию по быстрой очистке мазута

В лаборатории университета корреспондент «РГ» наблюдала за процессом очистки загрязненного песка. С использованием простого порошка и горячей воды, мазут, который обволакивает песок, быстро отделяется, позволяя легко утилизировать загрязняющее вещество. «Для полной очистки промыть нужно несколько раз, но даже если в песке останется какая-то часть сорбента — не беда: состав полностью биоразлагаем в течение трех месяцев», — объяснила сотрудница лаборатории Анастасия Танкова.