В Мордовском госуниверситете разработали новую технологию по быстрой очистке мазута

В лаборатории университета корреспондент «РГ» наблюдала за процессом очистки загрязненного песка. С использованием простого порошка и горячей воды, мазут, который обволакивает песок, быстро отделяется, позволяя легко утилизировать загрязняющее вещество. «Для полной очистки промыть нужно несколько раз, но даже если в песке останется какая-то часть сорбента — не беда: состав полностью биоразлагаем в течение трех месяцев», — объяснила сотрудница лаборатории Анастасия Танкова.
Метод, созданный в январе, был протестирован на 30 килограммах песка, привезенного из Анапы. По словам руководителя лаборатории Александра Долганова, новая технология проста и экономична: «Очистить тонну песка можно всего за два часа. На это уйдет 25 килограммов сорбента, а стоимость очистки составит примерно 12 тыс. рублей».
Кроме того, ученые планируют протестировать метод очистки перьев птиц от мазута, который, как утверждают, будет более безопасным и эффективным, чем существующие процедуры. «Мы старались разработать средство, которое будет полностью безопасно для птиц», — отмечает преподаватель университета Ангелина Юдина.
Саранские исследователи намерены применить свою разработку на пляжах Анапы в ближайшие недели, благодаря поддержке волонтеров и местных властей. «Если навалимся все вместе — успеем очистить курорт к началу сезона», — уверен Долганов.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Среди затонувших частей танкеров: носовая «Волгонефти-239», а также носовая и кормовая «Волгонефти-212».