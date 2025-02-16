В Мордовии начнут выдавать квартиры за рождение ребенка

Согласно программе, молодым родителям будут предоставляться квартиры уже с отделкой — такие, чтобы в них тут же можно было начать жить. Это тоже хорошая новость, потому что ремонт даже однокомнатной квартиры может обойтись во внушительную сумму — недавно рассказывали, сколько это стоит.