В Мордовии начнут выдавать квартиры за рождение ребенка

Новая мера поддержки рождаемости появилась в Республике Мордовия: теперь каждая семья, в которой родится ребенок, может получить от государства квартиру.
О новой программе рассказал глава республики Артем Здунов в своем телеграм-канале. Первоначально жилье будет предоставляться внаем, но затем квартира может перейти в собственность семьи. Программа будет касаться всех семей, в которых родится ребенок, независимо от того, окажется ли он для родителей первым.
По словам главы республики, численность населения в субъекте непрерывно падает: за последние 10 лет она сократилась на 50 тысяч человек.
«Проведенные опросы и анализ показали, что для большинства семей при принятии решения о рождения ребенка ключевым вопросом остается обеспеченность собственным жильем», — пояснил Здунов, прибавив, что специально для программы в Мордовии будут построены новые дома.
Кроме того, правительство должно выработать критерии, по которым будет определяться, какие из семей должны получить жилье первыми — как пояснил Здунов, «должны быть обязательно критерии нуждаемости».
На данный момент Министерство финансов республики ищет источники финансирования и подрядчиков для реализации программы.
Согласно программе, молодым родителям будут предоставляться квартиры уже с отделкой — такие, чтобы в них тут же можно было начать жить. Это тоже хорошая новость, потому что ремонт даже однокомнатной квартиры может обойтись во внушительную сумму — недавно рассказывали, сколько это стоит.