В Мордовии изобрели пластырь от аллергии

Пластырь будет водостойким — с ним можно будет мыться и плавать в бассейне. Менять его необходимо будет не чаще одного раза в неделю. Используемое в составе активное вещество отпускается без рецепта. Стоимость новинки будет сопоставима с ценой аналогичного курса таблеток".