В Мордовии изобрели пластырь от аллергии

Как сообщили в главном вузе республики, аналогов на мировом рынке нет. На сегодня в Госреестре лекарственных средств РФ зарегистрированы трансдермальные (основанные на введении лекарств через кожу — прим. ред.) терапевтические системы, которые применяются для лечения никотиновой зависимости, аритмии, болезни Альцгеймера или обезболивающие. Выпускают их только за рубежом.
"Например, такая форма подходит для людей с аллергией во время цветения различных растений, — пояснил директор Федерального центра развития биотехнологий и медицины МГУ им. Огарева Николай Пятаев. — Так, благодаря пролонгированному эффекту, аллергик сможет заменить курс приема таблеток одним пластырем.
Пластырь будет водостойким — с ним можно будет мыться и плавать в бассейне. Менять его необходимо будет не чаще одного раза в неделю. Используемое в составе активное вещество отпускается без рецепта. Стоимость новинки будет сопоставима с ценой аналогичного курса таблеток".
Для вывода препарата на фармрынок необходимо завершить доклинические исследования и провести клинические исследования на людях.