Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мордовии девушкам, родившим до 25 лет, начнут платить

Рассказываем, кто может получить выплату размером в 100 тысяч рублей.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

В Мордовии в первом чтении был принят новый законопроект о выплатах для девушек, родивших до 25 лет. Теперь за первого ребенка жительницы республики получать 100 тысяч рублей. Новость опубликована на официальном портале органом государственной власти Мордовии.

Для того, чтобы получить выплаты, девушки должны иметь гражданство России и проживать не менее трех лет в Мордовии на момент рождения ребенка. Жительницы республики, которых ранее ограничивали в правах на детей или лишали родительских прав, не смогут претендовать на компенсацию.

По словам заместителя председателя Госсобрания республики Натальи Домлатовой, новая мера направлена на улучшение демографической ситуации.

Ранее демограф рассказал об интересном способе, с помощью которого можно будет повысить рождаемость в России.