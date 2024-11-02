В Мордовии девушкам, родившим до 25 лет, начнут платить

В Мордовии в первом чтении был принят новый законопроект о выплатах для девушек, родивших до 25 лет. Теперь за первого ребенка жительницы республики получать 100 тысяч рублей. Новость опубликована на официальном портале органом государственной власти Мордовии.
Для того, чтобы получить выплаты, девушки должны иметь гражданство России и проживать не менее трех лет в Мордовии на момент рождения ребенка. Жительницы республики, которых ранее ограничивали в правах на детей или лишали родительских прав, не смогут претендовать на компенсацию.
По словам заместителя председателя Госсобрания республики Натальи Домлатовой, новая мера направлена на улучшение демографической ситуации.
Ранее демограф рассказал об интересном способе, с помощью которого можно будет повысить рождаемость в России.