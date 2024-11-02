В Мордовии девушкам, родившим до 25 лет, начнут платить

Для того, чтобы получить выплаты, девушки должны иметь гражданство России и проживать не менее трех лет в Мордовии на момент рождения ребенка. Жительницы республики, которых ранее ограничивали в правах на детей или лишали родительских прав, не смогут претендовать на компенсацию.