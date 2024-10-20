В Монголии отмечают 65-летие освоения целины с помощью СССР

«Историческое решение Монгольской Народно-революционной партии в 1959 году об освоении целинных земель позволило в кратчайшие сроки сформировать сельскохозяйственную отрасль. Важную роль в этом сыграл СССР, который помог инвентаризовать пахотные земли, поставил сельхозтехнику и оборудование, направил большие группы инструкторов и специалистов», — сказал глава российской дипмиссии.
Он напомнил, что в преддверии масштабного освоения целины, в Монголии уделили внимание развитию животноводства как ключевой, традиционной отрасли народного хозяйства. Задолго до машинно-тракторных станций в стране создали машинно-сенокосные станции. Они привили практику заготовки кормов для преодоления погодных катаклизмов.
«Многие научные разработки того времени актуальны и сегодня для формирования кормовой базы. И сейчас российские партнеры готовы в приоритетном порядке взаимодействовать с Монголией по вакцинации скота, зерновой селекции, поставке техники и удобрений, обслуживании сельхозобъектов и подготовке кадров», — отметил посол.