В Монголии отмечают 65-летие освоения целины с помощью СССР

«Многие научные разработки того времени актуальны и сегодня для формирования кормовой базы. И сейчас российские партнеры готовы в приоритетном порядке взаимодействовать с Монголией по вакцинации скота, зерновой селекции, поставке техники и удобрений, обслуживании сельхозобъектов и подготовке кадров», — отметил посол.