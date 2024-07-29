В Монголии нашли новый вид динозавров

"Новый вид динозавров, найденный в Монголии, из семейства троодонтид — группы птицеподобных динозавров, был, вероятно, довольно мирным хищником небольшого размера. В чем был выигрыш его мало к чему способной стопы, трудно сказать. В любом случае троодонтид едва ли мог проявлять себя как агрессивный и хорошо вооруженный дромеозаврид (семейство в основном небольших хищных ящеротазовых динозавров — прим. ТАСС), — предположил профессор палеонтологии. По его мнению, и коготь троодонтидов мало в чем был оружием.