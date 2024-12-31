В Монголии более двухсот человек носят имена Новый год

«По состоянию на 31 декабря 2024 года в базе данных населения и домохозяйств Монголии насчитывается 195 человек с именем Шинэ жил, семь по имени Шинэ он. В последний раз такое имя было зарегистрировано в 2020 году. Кроме того, пять женщин родители назвали Цасан охин. Самая младшая из них родилась в 2012 году», — привело данные статистическое ведомство.
Монголы с древности любят давать детям длинные или необычные имена. При этом, представляясь, сначала называют имя отца и только затем личное. До социалистической революции добавляли, из какого рода человек. В 1920-х годах в Монголии отменили родовые фамилии, чтобы не разделять народ на знать и простолюдинов.
В 1990-е годы в стране началась программа по восстановлению родовых (клановых) фамилий. Многие выбрали род Чингисхана Борджигин. Первый монгольский космонавт Жугдэрдэмидийн (сын Жугдэрдэмида) Гуррагча выбрал фамилию Сансар (космос). После его полета в составе советско-монгольского космического экипажа с Владимиром Джанибековым, в Монголии появились имена Сансар, Владимир и Джанибеков.