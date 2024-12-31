В Монголии более двухсот человек носят имена Новый год

«По состоянию на 31 декабря 2024 года в базе данных населения и домохозяйств Монголии насчитывается 195 человек с именем Шинэ жил, семь по имени Шинэ он. В последний раз такое имя было зарегистрировано в 2020 году. Кроме того, пять женщин родители назвали Цасан охин. Самая младшая из них родилась в 2012 году», — привело данные статистическое ведомство.