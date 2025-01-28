Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Миссисипи вырастили пятиметровый кайенский перец

Чтобы вырастить такого гиганта, садоводы и генетики из экологической группы потратили семь лет.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Экологическая группа из Миссисипи (США) считает, что установила мировой рекорд Гиннесса, вырастив пятиметровый кайенский перец, — пишет UPI.

Генри Поуп, ведущий садовод и генетик экологической группы, рассказал, что они потратили семь лет на перекрестное опыление различных сортов перца, чтобы в конечном итоге добиться успеха. По словам специалиста, пятиметровый кайенский перец не только пригоден для пищи, но и также полезен, как обычный.

Наша цель — выращивать натуральные сорта съедобных растений, которые были бы полезны тем, кто хочет меньше зависеть от покупок в продуктовом магазине.

Генри Поуп
ведущий садовод и генетик экологической группы

На сегодняшний день самым высоким растением, по мнению Книги рекордов Гиннесса, является стручковый перец Capsicum annuum, который вырастила жительница Калифорнии (США) Лаура Лян в 1999 году. Согласно официальным данным, он достиг в высоту около 4,8 метров.

Если же эксперты из Книги рекордов Гиннесса признают, что кайенский перец экологической группы достигает заявленных пяти метров, его занесут в справочник.

Ранее рассказывали, что аэрокосмический инженер из Германии установил мировой рекорд, прожив под водой 120 дней.