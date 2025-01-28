В Миссисипи вырастили пятиметровый кайенский перец

Экологическая группа из Миссисипи (США) считает, что установила мировой рекорд Гиннесса, вырастив пятиметровый кайенский перец, — пишет UPI.
Генри Поуп, ведущий садовод и генетик экологической группы, рассказал, что они потратили семь лет на перекрестное опыление различных сортов перца, чтобы в конечном итоге добиться успеха. По словам специалиста, пятиметровый кайенский перец не только пригоден для пищи, но и также полезен, как обычный.
Наша цель — выращивать натуральные сорта съедобных растений, которые были бы полезны тем, кто хочет меньше зависеть от покупок в продуктовом магазине.
На сегодняшний день самым высоким растением, по мнению Книги рекордов Гиннесса, является стручковый перец Capsicum annuum, который вырастила жительница Калифорнии (США) Лаура Лян в 1999 году. Согласно официальным данным, он достиг в высоту около 4,8 метров.
Если же эксперты из Книги рекордов Гиннесса признают, что кайенский перец экологической группы достигает заявленных пяти метров, его занесут в справочник.
Ранее рассказывали, что аэрокосмический инженер из Германии установил мировой рекорд, прожив под водой 120 дней.