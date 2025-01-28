В Миссисипи вырастили пятиметровый кайенский перец

Генри Поуп, ведущий садовод и генетик экологической группы, рассказал, что они потратили семь лет на перекрестное опыление различных сортов перца, чтобы в конечном итоге добиться успеха. По словам специалиста, пятиметровый кайенский перец не только пригоден для пищи, но и также полезен, как обычный.