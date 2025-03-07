В мире почти прекратили торговлю кофе

Генеральный директор компании ELCAFE C.A. из Эквадора Ренан Чуэйри рассказал о сложившейся ситуации. «Обычно к марту мы бы уже распродали весь годовой объем, но сейчас реализовано менее 30% продукции», — отметил он. По его словам, рост цен «съедает денежный поток клиентов», из-за чего у покупателей не хватает средств на закупки. Эксперты прогнозируют, что ситуация может улучшиться лишь при значительном снижении цен или увеличении предложения, например, за счет будущего урожая в Бразилии.